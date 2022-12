Bahia tem 8,6 mil casos ativos de Covid-19

A Bahia registrou 7.693 novos casos de Covid-19 nos últimos cinco dias. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgado nesta segunda-feira (12), no mesmo período, 20 pessoas morreram em decorrência da doença.

No total, o Estado concentra 8.627 casos ativos e 367.255 em investigação. Dos 1.740.405 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.700.840 já são considerados recuperados, e 30.938 morreram.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta segunda-feira. Na Bahia, 70.388 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento a Bahia tem 11.716.970 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.801.998 com a segunda dose ou dose única, 7.666.888 com a dose de reforço e 2.854.620 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos,1.077.754 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 729.513 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 a 4 anos, 69.130 tomaram a primeira dose e 28.950 já tomaram a segunda dose. Do grupo de 6 meses a 2 anos, 2.337 tomaram a primeira dose.