Bahia tem 955 vagas previstas no Programa Mais Médicos

O Programa Mais Médicos foi relançado pelo Governo Federal nesta segunda-feira (20), agora priorizando a contratação de médicos brasileiros, e além de ampliar o número de profissionais, vai trabalhar para melhorar o SUS com investimentos para construção e reformas de Unidades Básicas.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) tem importante função no apoio aos gestores municipais, na divulgação dos Editais e outras informações sobre o Programa. Para a Bahia estão previstas 995 vagas no Programa, e atualmente estão ocupadas 793 vagas, distribuídas em 281 municípios, representando 67% de cobertura dos municípios baianos. Esse ano 332 contratos serão encerrados, resultando num déficit de 534 profissionais médicos, resultando em 202 vagas ociosas.

Secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana destaca que o Mais Médicos é um forte aliado na regionalização da saúde, levando atendimento de qualidade para quem mais precisa. “Além de ampliar o acesso a saúde, o Mais Médicos oferece um atendimento de qualidade e humanizado à população”, pontua.

Conforme informação do Ministério da Saúde, o Mais Médicos nunca foi encerrado oficialmente, mas deve ganhar novo impulso com as medidas implantadas e que devem incluir, ainda, mudanças no desenho do programa.