Bahia tem 967 casos confirmados de covid-19, com 34 mortes

A Bahia chegou ao número de 34 mortes em decorrência do novo coronavírus. A quantidade de óbitos foi atualizada pela Secretaria de Saúde do estado (Sesab) em balanço divulgado no fim da tarde desta quinta-feira (16). No levantamento anterior, eram 31 vítimas fatais.

Ao todo, são 967 casos da covid-19 registrados na Bahia. É um aumento de 16 confirmações pelos dados publicados anteriormente pela Sesab, quando apontavam 951 pessoas contaminadas. A taxa de letalidade - proporção do número de contaminados com o de óbitos - é de 3,5%, bem menor do que o índice nacional, que é de 6,3%.

Até o momento, 5.285 casos na Bahia foram descartados, 253 pessoas estão recuperadas e 104 encontram-se internadas, sendo 45 em UTI.

Entre as mortes, 18 aconteceram em Salvador - o que representa 52,9% dos óbitos totais do estado. Os outros 16 estão divididos nos municípios de Lauro de Freitas (3), Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1), Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (2), Ilhéus (2), Belmonte (1), Vitória da Conquista (1) e Itapé (1).

A 32ª morte foi de uma mulher de 74 anos, residente em Salvador, com histórico de doença cardiovascular. A idosa foi internada em um hospital particular na capital baiana na última quarta-feira (15), mesmo dia em que faleceu. O resultado laboratorial foi divulgado nesta quinta.

O 33º óbito também foi de uma mulher idosa, de 82 anos, com histórico de doença cardiovascular. Residente em Lauro de Freitas, ela estava internada em um hospital particular na capital baiana desde terça e morreu nesta quinta.

A 34ª vítima fatal foi um homem de 81 anos, residente em Salvador, com comorbidade não especificada pela Sesab. Ele foi admitido em um hospital público da capital baiana no dia 12 e veio a falecer na quarta.

Os casos confirmados estão distribuídos em 87 municípios do estado, sendo 58,84% deles em Salvador. Os infectados são, na maioria, do sexo feminino (56,84%). Já a média de idade é de 39 anos, variando de 4 dias a 97 anos.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)

15/04 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Idosa de 74 anos (Hospital particular, Salvador)

15/04 Homem de 81 anos (Hospital público, Salvador)

16/04 Homem de 62 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 61 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Idosa de 82 anos residente de Lauro de Freiras (Hospital particular de Salvador)