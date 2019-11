Bahia tem campanha de time do Z4 no segundo turno

O Bahia está há oito rodadas sem saber o que é vencer. O jejum foi ampliado neste domingo (24), quando o time perdeu de 4x3 para o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia. A campanha já é tão ruim que, se fosse considerado apenas o segundo turno, o Esquadrão estaria na zona da degola.

Atualmente em 10º, com 44 pontos, o tricolor somou apenas 13 nos últimos 15 jogos. Desde a 20ª rodada, conseguiu apenas 3 triunfos, 4 empates e 8 derrotas. Assim, levando em conta só este período, o Bahia apareceria na 18ª colocação - ou seja, no Z4.

A campanha do Esquadrão no returno só não é pior que a do Botafogo (12 pontos) e do Avaí (5 pontos). Os dois times, inclusive, foram batidos pelo tricolor na segunda etapa do campeonato (assim como o Grêmio). E estão abaixo na tabela oficial, com a equipe carioca na 14ª posição e a catarinense, já oficialmente rebaixada, na 20ª.

No primeiro turno, após enfrentar os mesmos 15 adversários, o Bahia somava bem mais pontos: 21. Foram 5 conquistas, 6 empates e somente 4 derrotas, com o clube aparecendo na 10ª colocação.

A campanha da metade inicial do Brasileirão, inclusive, incluiu uma longa maré sem derrotas. Entre a 11ª rodada, com um 0x0 com o Cruzeiro, e até a 19ª rodada, com o 1x1 com o Fortaleza, o Esquadrão não foi batido. A sequência invicta durou nove partidas e só terminou na 20ª, quando perdeu do Corinthians por 2x1.

O rendimento era tão bom que o tricolor sonhava avidamente com uma vaga na Libertadores - agora, até o presidente do clube, Guilherme Bellintani, desanimou.