Bahia tem cinco mudanças para pegar o Sport; veja a escalação

O Bahia está escalado para o clássico contra o Sport. A partida será disputada nesta segunda-feira (12), às 20h, na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada da Série B.

O técnico Enderson Moreira fez cinco mudanças no time titular. Marcinho e Daniel voltam nas vagas de André e Copete, respectivamente. Ainda no meio-campo, Goulart saiu para a entrada de Igor Torres. Raí e Rodallega completam o ataque, enquanto Jacaré e Davó estão como opção no banco de reservas. Assim, o Esquadrão tem:

Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick, Mugni e Daniel; Raí, Rodallega e Igor Torres.

Com 51 pontos, o Bahia é o vice-líder da Série B. O tricolor mira o triunfo no clássico para ficar ainda mais próximo do acesso à primeira divisão. O Sport é o 7º colocado e luta para se manter vivo na busca por uma vaga entre os quatro.