Bahia tem concursos para cargos com salários de até R$ 9 mil; veja vagas

Há quatro concursos com inscrições abertas na Bahia com vagas para todos os níveis de formação e para trabalhar em diversas cidades do estado, inclusive em Salvador. A remuneração de um deles chega inicialmente a mais de R$ 9 mil, fora os benefícios, para uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais. Confira abaixo como se inscrever e os prazos para não deixar essa oportunidade escapar de suas mãos.

Banco do Brasil

As inscrições para o concurso ficarão abertas até às 16h do dia 5 de junho e pode ser feitas aqui. As vagas são para níveis médio e superior com atuação em diversos estados do Brasil. Para a Bahia só há seis vagas para o cargo de técnico (nível médio). A remuneação é R$ 2.184,73.

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 7º Região

O concurso tem 11 vagas efetivas para cargos de nível médio, técnico e superior para atuar nas cidades de Salvador e Vitória da Conquista. Também haverá cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 8.190,05 + benefícios. As inscrições se encerram no dia 12 de junho e podem ser feitas aqui.

Ministério da Fazenda/Serviço Federal de Processamento de Dados

O concurso terá vagas efetivas e reservas para o cargo de Analista - Especialização: Tecnologia. O interessados têm até o dia 6 de junho para realizarem a inscrição neste site. Caso sejam aprovados, os candidatos vão trabalhar 40 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 9.025,73 + benefício. Além disso, poderão escolher em qual dessas cidades atuar Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro ou São Paulo.

Prefeitura de Itiúba

O concurso tem 30 vagas efetivas e cadastro de reserva para o cargo nível médio de Agente Comunitário de Saúde. A carga horária é de 40h semanais e a remuneração de R$ 2.640,00 + Adicional de Insalubridade. As inscrições podem ser feitas aqui até o dia 21 de maio.