Bahia tem desfalque importante no meio-campo para pegar a Chape

O empate por 0x0 com o América-MG, no último sábado (16), não era o resultado que o Bahia desejava, mas o ponto conquistado no estádio Independência foi o suficiente para tirar o Esquadrão da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Na 16ª colocação, com 28 pontos, o tricolor agora mira o confronto com a Chapecoense, no próximo domingo (24), às 20h30, na Fonte Nova. Até lá, o técnico Guto Ferreira vai ter a primeira semana inteira para preparar a equipe desde que chegou ao clube.

Aliás, o tempo vai ser importante para Guto. Diante da Chape, o Bahia vai ter um desfalque importante. O meia argentino Lucas Mugni recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do confronto.

Entre as opções para substituir o camisa 19, o Bahia conta com jogadores como Rodriguinho, Raniele, Lucas Araújo, Matheus Galdezani, Edson e Jonas.

O elenco tricolor ganhou folga nesta segunda-feira (18). Os jogadores vão se reapresentar na terça-feira (19), para iniciar os preparativos para o duelo.