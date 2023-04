Bahia tem dia de treino tático antes de pegar o Botafogo

O Bahia segue em ritmo de preparação para o confronto com o Botafogo, marcado para a próxima segunda-feira (24), às 20h, na Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira (19), o elenco tricolor retomou os treinos no CT Evaristo de Macedo.

O dia na Cidade Tricolor começou com um vídeo no auditório. Na sequência, os jogadores foram para o campo e o técnico Renato Paiva comandou um trabalho de troca de passes e manutenção da posse de bola.

Logo depois, Paiva montou o time titular e fez uma atividade tática na qual realizou ajustes na equipe. O português também deu atenção para a organização defensiva do Esquadrão.

O elenco ganhará o dia de folga nesta quinta-feira (20). A preparação será retomada na sexta-feira (21). O tricolor estreou na Série A com derrota para o Red Bull Bragantino e tentará a recuperação contra o Botafogo