Bahia tem erro em lista de inscrição da Copa Sul-Americana

O Bahia é um dos oito clubes brasileiros que apresentaram erros em suas listas de inscrições da Copa Sul-Americana ou Libertadores. A informação foi divulgada pela Conmebol, na quarta-feira (20). No total, 21 clubes que disputam uma das duas competições entregaram a relação de jogadores fora do prazo estabelecido pela entidade.

Em comunicado, a Conmebol afirmou que as listas são de responsabilidades exclusivas dos clubes e que o caso vai ser levado ao Tribunal Disciplinar. Inicialmente os clubes não correm risco de eliminação das competições.

De acordo com o Bahia, a lista foi enviada no dia 1º de fevereiro, dentro do prazo da Sul-Americana, que expirava no dia seguinte. Atlético-MG, São Paulo, Botafogo, Santos, Fluminense, Corinthians e Chapecoense, que também aparecem na relação da Conmebol, afirmam o mesmo. Os clubes acreditam que a CBF não tenha repassado a relação dentro do prazo estabelecido. Nesta quinta (21), a confederação se posicionou. Afirmou que enviou as listas no prazo e que está em apuração junto à Conmebol "um possível erro de autenticação no sistema Comet, durante a realização de uma das etapas de homologação do processo, o que de forma alguma configura irregularidade na inscrição das equipes. Trata-se de eventual falha administrativa, que, se muito, pode resultar em aplicação de multa".

A Federação Chilena de Futebol assumiu o erro na inscrição dos clubes do país. O Bahia estreou na Copa Sul-Americana no dia 7, com derrota de 1x0 para o Liverpool-URU, na Fonte Nova. O tricolor entra em campo pelo jogo da volta nesta quinta-feira (21), às 19h15, em Montevidéu. O CORREIO fará a transmissão ao vivo aqui no site Correio24horas.

Para ficar com a vaga na segunda fase, o Bahia precisa vencer por qualquer resultado diferente de 1x0. Em caso de placar mínimo para o tricolor, o duelo será decidido nos pênaltis.

Confira o comunicado da Conmebol:

A apresentação em tempo e forma das listas de jogadores é responsabilidade exclusiva dos clubes e associações, e nenhum caso é atribuível à Conmebol;

Os regulamentos foram entregues e aceitos pelos clubes participantes na carta de conformidade e compromisso em dezembro de 2018 e, em seguida, ficaram dispníveis no site da Conmebol;

21 clubes participantes da Libertadores e da Copa Sul-Americana apresentaram erros no processo de envio da lista de jogadores. Diante dessa situação, a Commebol atuou diligentemente e, de acordo com os procedimentos normativos, remeteu tais erros ao Tribunal Disciplinar para estudo e consideração. Por isso, enquanto o Tribunal Disciplinar não toma uma decisão a respeito, a competição continua normalmente.

Confira o comunicado da CBF:

A CBF informa que as listas de inscrição das equipes brasileiras na Copa Libertadores e Copa Sul-Americana foram recebidas dos clubes, assinadas e encaminhadas à Conmebol dentro dos prazos estabelecidos em regulamento.

O que está em apuração junto à Conmebol é um possível erro de autenticação no sistema Comet, durante a realização de uma das etapas de homologação do processo, o que de forma alguma configura irregularidade na inscrição das equipes. Trata-se de eventual falha administrativa, que, se muito, pode resultar em aplicação de multa.

A CBF está investigando as causas dessa possível situação e fornecendo os esclarecimentos necessários aos clubes envolvidos e à entidade sul-americana.