Bahia tem festas de Réveillon à venda por até R$ 8 mil

A festa da virada é sempre aguardada e muita gente prefere curtir o restinho de ano que falta e o início do novo com música ao vivo, buffet livre e open bar. Quem quer passar o Réveillon na Bahia já pode desembolsar até R$ 8 mil para curtir tudo isso.

Um dos destinos mais procurados para o final de ano, Porto Seguro lidera o ranking de preços em razão dos pacotes com serviços especiais. No Réveillon Celebration 2023, o espaço bangalô para até oito pessoas sai por R$ 8 mil apenas para o dia 31. O pacote dá direito a camarote exclusivo, open bar, open food, garçom e segurança. Já no Réveillon Trancoso o passaporte individual para seis dias, sendo cinco de open bar, ficou por R$ 6.600 - além das taxas, que não foram divulgadas - e já se encontra esgotado.

Na contramão, é possível economizar em outro destino favorito dos turistas: Salvador. A advogada Nina Miguez, 25, escolheu o Réveillon do Bailinho, para virar o ano com amigos. “Acho uma boa opção para quem não tem programação ou viagem planejada e não quer se preocupar com isso”, afirma. “Escolho com base nas atrações e no local, além de priorizar festas que sejam open bar”.

Com apresentação do Cortejo Afro e Rachel Reis, o ingresso do Bailinho de Quinta no Trapiche Barnabé pode ser garantido por R$ 415,00 e R$ 41,50 de taxa - conforme terceiro lote. A festa é open bar e começa às 21h e vai até às 5h do dia 1°. Para jovens de 13 a 17 anos, os valores reduzem para R$ 150,00 e taxa de R$ 15,00.





Os ingressos do Bailinho estão à venda no Sympla Foto: Reprodução / Bailinho de Quinta

Para quem prefere bangalô, o Réveillon Beach Farol 2023, em Itapuã, custa R$ 2.000 mil para até 10 pessoas e uma hora de buffet de massas e petiscos fritos. A depender do pacote, está incluso open bar de seis horas. Já os ingressos individuais custam até R$ 680 no estado e dão direito apenas a assistir as atrações da festa: Banda D’resenha, Fabinho Play e Alexsander. Ainda em Itapuã, o Breezes 2023 terá camarote all inclusive - refeição, bebida e atração - por R$ 360,00 + R$ 36,00 taxa.

No esquenta do circuito de Carnaval, ainda dá para achar ingresso individual por até R$ 400, como no Réveillon Barra Premium, na Avenida Oceânica. Tradicional na Barra, a festa inclui buffet premium, refrigerante, cerveja, espumante, água e gin, além das bandas Para Você, Iago & Gilberto, Banda de Fanfarra Premium e DJ. No Clube Espanhol, o Réveillon Emociones com Jau e Mudei de Nome está por R$ 819,00 + R$ 81,90 taxa (7º lote individual) e o Réveillon da Baía 2023, na Ladeira da Barra, por R$ 450,00 + R$ 45,00 taxa. Ambos com serviço de música, comida e bebida inclusos.

Réveillon Barra Premium tem 12 anos de tradição na Barra Foto: Reprodução / WF Promo e Eventos





Fora da capital

Para dizer que saiu de Salvador e ainda não pagar caro, a Região Metropolitana também oferece opções. O Réveillon Praia do Forte traz shows com Pedro Sampaio, Gusttavo Lima e Wesley Safadão nos cinco dias de festa. No dia 31, o serviço é all inclusive e a apresentação fica com Bell Marques, Timbalada e Léo Santana. O assento individual - conforme 2° Lote - custa R$ 3.100.

Mesmo com propriedade próxima à Praia do Forte, o operador de máquinas Gledson Almeida, 31, optou por passar o Réveillon em Guarajuba, na Linha Verde. “Já fui em um Carnaval e agora pretendo ir no ano novo. Além disso, comparando os preços com a Praia do Forte, Guarajuba fica bem mais em conta”, analisa.

Também na região do Forte estão as festas de Itacimirim. O Réveillon Destino 2023 está por R$ 2.700,00 + R$ 270,00 de taxa para passaporte com open bar e quatro dias de festejo. Conforme os dias de open diminuem no pacote, o valor reduz. Para o dia 31, está R$ 1050,00 + R$ 105,00 taxa, sendo all inclusive.

Praias fora do eixo Salvador e RMS também oferecem opções. O Réveillon das Estrelas, em Ilhéus, 1 311 km de Salvador, dispõe de buffet, bebida, show, espaço kids por R$ 500,00 + R$ 50,00 taxa - 1º lote. Crianças até 5 anos não pagam. Já o Réveillon São José, em Itacaré, a 270 km da capital, tem show do Dj Oliver, Dj Rafael Gouveia, buffet, bebida e isenção da taxa de rolha para 1 garrafa de vinho/ espumante para o casal por R$ 650,00 + R$ 65,00 taxa.

Mas nem só de praia faz-se o Réveillon. Para quem quer algo fora das orlas e mais tranquilo, Jequié, a 368 km de Salvador, e Chapada Diamantina, a 607 km da capital, trazem a solução. O Réveillon dos Encantos, em Jequié, tem serviço de buffet - tábua de frio, massas e uma garrafa de espumante - para quem garantir ingresso de mesa para quatro pessoas por R$ 680,00 + R$ 68,00 taxa. Em Rio de Contas, região na Chapada, o Réveillon Granville inclui duas diárias para casal e festa de ano novo por R$ 950,00 + R$ 95,00 taxa.



Salvador espera quase 400 mil turistas para Réveillon

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT) de Salvador estima que mais de 377 mil turistas venham à capital durante o período do Réveillon de 2023. Dos turistas brasileiros, a maior parte (55%) vem do interior do estado, ou seja, 201 mil baianos.

Das outras regiões, a espera é de turistas sobretudo de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Pernambuco. A classe representa 45% do esperado, o que gira em torno de 164 mil pessoas.

Já os estrangeiros, correspondem à 12 mil turistas (3,3%). A estimativa é que o turismo de Reveillon movimente R$ 326 milhões, durante os quatro dias de permanência. O principal ponto de partida é Portugal, seguido de Estados Unidos, Itália, Alemanha e França.

A nível estadual, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) projeta que, até março, 6,2 milhões de turistas devem injetar R$ 9 bilhões no estado.

Segundo o presidente da Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade do Estado da Bahia (Fetur-Ba), Silvio Pessoa, o índice de ocupação dos hotéis deve ocupar a mesma taxa da pré-pandemia, 95% em razão do Festival Virada Salvador e chegada do verão.

A reportagem do CORREIO solicitou à Saltur o número de festas privadas em Salvador, mas a entidade informou que não possui os dados.

Veja lista com mais 7 opções:

• Luau da Virada Réveillon 2023, no Terminal Náutico:

R$ 380,00 (1º lote individual) / R$ 680,00 (1º lote duas pessoas)

• Renascence 2023, na Vila Bahiana:

R$ 490,00 + R$ 49,00 taxa (camarote) / R$ 250,00 + R$ 25,00 taxa (prata) / R$ 220,00 + R$ 22,00 taxa (bronze)

• Réveillon Tropical 2023, na Praia do Flamengo:

R$ 1.200,00 + R$ 120,00 taxa (mesa para 4 pessoas) / R$ 1.500,00 + R$ 150,00 taxa mesa para 5 pessoas) / R$ 1.800,00 + R$ 180,00 taxa (mesa para 6 pessoas) / R$ 300,00 + R$ 30,00 taxa (individual mesa)

• Revéillon De Ipitanga, Lauro de Freitas:

R$ 80,00 + R$ 8,00 taxa (individual pista) / R$ 200,00 + R$ 20,00 taxa (casadinha frente do palco) / R$ 1.000,00 + R$ 100,00 taxa (mesa 4 pessoas open bar) / R$ 400,00 + R$ 40,00 taxa (mesa 4 pessoas)

• Réveillon Polomar 2023, Mata de São João:

R$ 800,00 (individual) / R$ 500,00 (teen) / R$ 300,00 (infantil)

• Réveillon do Portal, Itacaré:

R$ 100,00 + R$ 10,00 taxa (individual)

• Viva Morrro, Morro de São Paulo - Cairu:

R$ 1.400,00 + R$ 140,00 taxa (passaporte individual) - Segundo lote

(Serviços e valores podem ser alterados pelos organizadores dos eventos)



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro