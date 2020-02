Bahia tem frustração de R$7,4 milhões com eliminação para o River

A primeira derrota do Bahia na temporada 2020 veio em forma de vexame na noite desta quarta-feira (5). O tricolor foi derrotado por 1x0 diante do River, no estádio Albertão, em Teresina, e caiu na primeira fase da Copa do Brasil.

A eliminação encerrou, de maneira precoce, o objetivo do Esquadrão em dar passos mais largos e voltar a conquistar um título de expressão. Além da perda técnica, a derrota afeta também as pretensões financeiras do clube.

Se avançasse à segunda fase da Copa do Brasil, o Bahia garantiria premiação de R$ 1,3 milhão. No orçamento para a temporada 2020, apresentado em dezembro do ano passado, a expectativa da diretoria era de chegar pelo menos às oitavas de final. Dessa forma, o clube receberia R$ 8,5 milhões em premiações.

O valor é bem menor do que o conquistado pelo Esquadrão. Com a eliminação, o clube recebe apenas a cota de participação na primeira fase, que é de R$ 1,1 milhão. Frustração de R$ 7,4 milhões.

No ano passado, o Bahia chegou até a fase quartas de final, eliminado pelo Grêmio com derrota por 1x0 na Fonte Nova. Pelo desempenho, faturou R$ 11,7 milhões.

O tricolor agora foca no clássico contra o Vitória, sábado (8), às 18h, na Fonte Nova, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.