Bahia tem manhã de treino tático e foco na posse de bola

A chuva que caiu no CT Evaristo de Macedo, na manhã desta terça-feira (3), não impediu o elenco do Bahia de seguir a preparação para as competições de 2023. Os jogadores se reapresentaram e treinaram sob o comando do técnico Renato Paiva.

O treinador tricolor aproveitou o dia para simular situações de jogo, explorando os confrontos entre ataque e defesa. Em outro momento, Paiva fez um trabalho tático em campo reduzido com foco na criação e posicionamento dos atletas.

De olho na estreia na temporada 2023, marcada para o próximo dia 11, contra a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, o tricolor aproveita a última semana cheia da pré-temporada.

O elenco volta aos treinos no período da tarde, outra vez no CT Evaristo de Macedo. Nos próximos dias, o Bahia também realizará atividades no estádio de Pituaçu, local dos dois primeiros jogos da equipe como mandante em 2023.