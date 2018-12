Bahia tem pelo menos oito dos 11 'titulares' garantidos para 2019

Mesmo sem anunciar ainda nenhum reforço para a próxima temporada, o Bahia pode comemorar o fato de ter mantido boa base dos jogadores que terminaram a Série A como titulares.

Desde a chegada de Enderson Moreira, apesar da rotatividade que o treinador promoveu entre algumas partidas, era possível perceber quem eram os preferidos. Destes, apenas Léo Pelé, que seguiu para o São Paulo e Zé Rafael, negociado com o Palmeiras, já saíram.

Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Gregore, Elton, Ramires, Élber e Gilberto formam a base para 2019. É possível considerar também que as permanências de Jackson e Tiago, ambos com contrato com o clube, preenchem a lacuna na zaga, ainda que a diretoria venha buscando reforço para o setor.

No ataque, Enderson quer “recuperar” Edigar Junio como jogador de lado. No entanto, o presidente Guilherme Bellintani já falou que o setor ofensivo terá atenção especial e será reforçado. As laterais também precisam de novas peças para brigarem com Nino e Paulinho.