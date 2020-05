Bahia tem recorde de mortes por covid-19 nas últimas 24h: 26 óbitos

A Bahia registrou um novo recorde no número de mortes diárias em decorrência do coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram notificados 26 novos óbitos, elevando o total do estado para 262 fatalidades. O dado foi divulgado pelo governador Rui Costa durante uma live nas redes sociais, nesta quinta-feira (14). Até a véspera, quarta (13), eram 236 falecimentos por causa da covid-19 - o que significa um crescimento de 11,01% entre os dois dias.

Ainda de acordo com Rui, já são 6.955 casos confirmados do novo coronavírus na Bahia. É um aumento de 408 pessoas diagnosticadas com a doença nas últimas 24 horas, o que representa 6,2%. Na véspera, eram 6.547 infectados.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesab) nesta quinta, há 1.963 pessoas recuperadas da covid-19, além de 4.730 pacientes que seguem apresentando sintomas da doença e estão sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica (os casos ativos).

Os diagnósticos aconteceram em 194 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (68,85%, com 4.619 infectados). Já as 262 fatalidades ocorreram em 40 cidades do estado. As 26 mortes notificadas nas últimas 24 horas foram:

237º óbito: homem de 57 anos, residente em Salvador, com doença cardiovascular. Morreu na última terça-feira (12), em um hospital privado no município.

238º óbito: homem de 58 anos, residente em Salvador, com cardiopatia e hipertensão arterial,. Faleceu no dia 03 de maio, em um hospital público no município.

239º óbito: mulher de 18 anos, residente em Muritiba, com diabetes, doença renal crônica e doença cardiovascular. Morreu no último sábado (9), em um hospital privado em Salvador.

240º óbito: homem de 76 anos, residente em Feira de Santana, com diabetes, doença cardiovascular crônica e doença neurológica crônica. Faleceu na última segunda-feira (11), em um hospital da rede pública em Salvador.

241º óbito: homem de 42 anos, residente em Salvador, com diabetes e hepatite B crônica. Morreu na terça-feira (12), em um hospital privado no município.

242º óbito: mulher de 63 anos, residente em Itarantim, com hipertensão arterial. Faleceu na última segunda-feira (11), em um hospital da rede publica em Vitória da Conquista.

243º óbito: homem de 74 anos, residente em Itaberaba, com diabetes e hipertensão arterial. Morreu na última sexta-feira (8), em uma unidade da rede pública do município.

244º óbito: mulher de 66 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Faleceu no dia 4 de maio, em um hospital da rede pública no município.

245º óbito: homem de 23 anos, residente em Salvador, com diabetes, cardiopatia, insuficiência renal crônica, doença falciforme, epilepsia, histórico de infartos cerebrais e esquizofrenia. Faleceu na terça-feira (12), em hospital da rede pública no município.

246º óbito: mulher de 89 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Morreu no sábado (9), em um hospital da rede pública no município.

247º óbito: homem de 76 anos, residente em Ipiaú, com imunodeficiência/imunossupressão (neoplasia). Faleceu na segunda (11), em um hospital da rede pública em Ilhéus.

248º óbito: mulher de 68 anos, residente em Salvador, com histórico de acidente vascular cerebral isquêmico. Morreu no dia 05 de maio, em um hospital da rede privada no município.

249º óbito: mulher de 59 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Faleceu na terça (12), em hospital da rede privada em Camaçari.

250º óbito: homem de 85 anos, residente em Salvador, com doença cardíaca crônica. Morreu no domingo (10), em hospital da rede privada no município.

251º óbito: mulher de 79 anos, residente em Mundo Novo, com hipertensão arterial e doenças hepáticas. Faleceu na quarta (13), em hospital filantrópico em Salvador.

252º óbito: homem de 62 anos, residente em Salvador, sem informações de comorbidade. Faleceu no dia 05 de maio em unidade da rede pública no município.

253º óbito: mulher de 79 anos, residente em Salvador, com imunossupressão. Morreu no domingo (10), em hospital da rede pública no município.

254º óbito: homem de 79 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades. Faleceu na segunda (11), em hospital da rede privada no município.

255º óbito: homem de 44 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Morreu na segunda (11), em hospital da rede pública no município.

256º óbito: homem de 95 anos, residente em Salvador, sem informação sobre comorbidades. Morreu na sexta (8), em hospital da rede particular no município.

257º óbito: homem de 29 anos, sem informação sobre comorbidades, residente em Salvador. Faleceu na sexta (8), em unidade pública no município.

258º óbito: homem de 86 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades. Morreu na quarte (13), em hospital da rede particular no município.

259º óbito: homem de 62 anos, residente em Salvador, sem informação sobre comorbidades. Faleceu na terça (12), em hospital da rede particular no município.

260º óbito: mulher de 36 anos, residente em Salvador, sem informação sobre comorbidades. Morreu na sexta (8), em hospital público no município.

261º óbitos: mulher de 58 anos, residente em Salvador, sem informação sobre comorbidades. Faleceu no sábado (9), em hospital público no município.

262º óbito: mulher de 38 anos, residente em Salvador, sem informação sobre comorbidades. Morreu no domingo (10), em hospital público no município.

Na Bahia, 478 dos 1.192 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para tratamento de covid-19 estão ocupados (40,1%). Entre os 496 leitos de UTI adulto e pediátrico destinados para o coronavírus, 254 possuem pacientes internados (51,2%).

Segundo a Sesab, o número de leitos é flutuante e representa o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. "Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda", afirma a Secretaria.

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou, entre o dia 1° de março e esta quinta-feira (14), 31.125 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus. Atualmente, 2.733 amostras estão em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.

O boletim epidemiológico ainda registra 10.864 casos descartados e 21.494 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.