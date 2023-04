Bahia tem reforço na defesa e desfalques no meio e ataque em decisão na Copa do Brasil

O início ruim no Campeonato Brasileiro deixou os tricolores de cabeça inchada, mas agora o foco do Bahia será na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (27), o Esquadrão recebe o Volta Redonda pelo jogo de volta da terceira fase. O time terá pelo menos um reforço, mas segue com desfalques no meio-campo e ataque.

Diante do clube carioca, o zagueiro Kanu está à disposição do técnico Renato Paiva para voltar ao time. Ele ficou fora da derrota para o Botafogo, pelo Brasileirão, pois está no tricolor emprestado pelo alvinegro e uma cláusula no contrato o impediu de atuar.

Ainda no sistema defensivo, o Esquadrão pode ter o zagueiro Vitor Hugo pela primeira vez entre os relacionados. Ele estava cotado para estrear contra o Botafogo, mas foi vetado por conta de uma gripe. O defensor será avaliado nos próximos dias.

Por outro lado, Renato Paiva sabe que tem dois desfalques certos contra o Volta Redonda. O meia Thaciano e o atacante Vinicius Mingotti disputaram a Copa do Brasil deste ano por Grêmio e Operário, respectivamente, e não podem defender o Bahia no torneio.

Thaciano, inclusive, está em recuperação de uma tendinite no quadril e desfalcou o time na última rodada do Brasileirão. Já Mingotti foi o último contratado na janela de transferências e ainda não estreou pelo tricolor.