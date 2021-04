Bahia tem semana decisiva e desconfiança no sistema defensivo

A semana para o Bahia começou em clima de decisão. Enquanto ainda junta os cacos e assimila o que não deu certo na derrota de 2x1 para o Fortaleza, no último sábado, pela Copa do Nordeste, o tricolor volta as atenções para a Copa do Brasil.

Amanhã, o Esquadrão tem compromisso importante contra o Manaus, às 21h30, no estádio de Pituaçu, pela segunda fase da competição nacional. Como o regulamento prevê o jogo único, quem vencer avança para a terceira fase. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

Além do ganho esportivo com a possível classificação, o confronto coloca em jogo também uma cota de R$ 1,7 milhão para o vencedor. Reforço importante no caixa em um período em que o clube acumula prejuízos decorrentes da pandemia do coronavírus. Até o momento o Bahia arrecadou R$ 2,5 milhões no torneio.

Já no final de semana, a decisão fica por conta da Copa do Nordeste. No sábado, o tricolor recebe o ABC, às 16h, também no estádio de Pituaçu, pela última rodada da fase de grupos do regional. Apesar da derrota para o Fortaleza, o Esquadrão depende apenas das próprias forças para avançar às quartas de final.

O Bahia soma dez pontos e está na terceira colocação do grupo A, que tem o Ceará na liderança, com 13, e o CRB na segunda colocação, com 12 pontos. Quarto colocado, o Sampaio Corrêa também soma 10 pontos, mas tem uma vitória a menos que o time baiano. Fora da zona de classificação, Treze, Confiança (ambos com 8 pontos) e 4 de Julho (com 6 pontos e um jogo a menos) ainda são ameaças.

Diante uma semana tão decisiva, a ordem na Cidade Tricolor é resolver os problemas defensivos para evitar surpresas indesejadas. Principalmente na Copa do Brasil, em que o Esquadrão ainda tem vivo na memória o vexame da eliminação precoce no ano passado, quando caiu para o River na primeira fase, ao ser derrotado por 1x0 com falha de Douglas.

Por sinal, o goleiro é um dos pontos de desconfiança atualmente. Vive um inferno astral desde a temporada passada e iniciou 2021 cometendo erros graves que têm custado resultados importantes. Com Matheus Claus em recuperação de lesão desde a reta final do Brasileirão, o camisa 1 segue mantido na equipe e ganhou apoio do treinador após o jogo contra o Fortaleza.

“Não existem motivos hoje para tirar Douglas. Tenho confiança nele. Não tomamos gols por conta dele. O jogo traz algumas dificuldades, a bola varia, é normal para todos os goleiros da Copa do Nordeste ter mais dificuldade, principalmente nas bolas chutadas de fora. Vamos trabalhar para que nossos atletas, seja quem for, tenham confiança”, disse o treinador Dado Cavalcanti. “Os erros são inerentes de quem está em campo, acontece. Vamos fazer o melhor para não errar tanto”, afirmou.

Secador ligado

Ainda na linha das competições que estão na reta final, o Bahia só voltará a entrar campo pelo Campeonato Baiano no dia 18, quando recebe o Bahia de Feira, porém amanhã vai ligar o secador no confronto entre o xará e o Vitória da Conquista.

O time de Feira soma os mesmo nove pontos do Bahia e está uma casa acima, na terceira colocação. Já o Conquista tem sete pontos, na quinta posição, e tem dois jogos a menos. No cenário ideal, o melhor para o Bahia é o empate. Assim, o time de transição não sairia do G4 e continuaria na cola do Bahia de Feira. Faltam somente duas rodadas para o fim da fase classificatória.