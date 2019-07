Bahia terá concurso com 2,5 mil vagas para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

Um novo concurso público para integrar a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) foi autorizado pelo Governo da Bahia. Ainda não há previsão de quando serão iniciadas as inscrições para o certame.

A autorização foi assinada pelo governo na última sexta-feira (19) e permite o início dos trâmites legais para a realização do concurso. De acordo com a administração estadual, ao todo serão ofertadas duas mil vagas para a Polícia Militar e 500 para o Corpo de Bombeiros. Serão 1 mil policiais e 250 bombeiros com ingresso em 2020 e mais 1 mil policiais e 250 bombeiros em 2021.



O objetivo do concurso é, segundo a governo estadual, reforçar e valorizar a segurança pública no estado. O último concurso público para as duas corporações foi realizado em 2017, com a abertura de 2.750 vagas. Ao todo, o certame teve 3.438 candidatos aptos ao término das provas objetiva e discursiva.