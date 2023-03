Bahia terá reforço no meio-campo para duelo decisivo contra o Jacuipense

Depois de empatar por 1x1 com o Jacuipense, no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o duelo de volta. A partida está marcada para o próximo domingo (2), às 16h, na Fonte Nova. O tricolor terá reforço.

Desfalque no duelo de ida, o meia Daniel está liberado para encarar o Jacupa no confronto decisivo. Já o volante Yago e o atacante Arthur Sales seguem de fora pois não estão inscritos no estadual.

Na manhã desta segunda-feira (27), os titulares fizeram um trabalho regenerativo no CT Evaristo de Macedo. O restante do grupo foi para o campo e trabalhou sob o comando do técnico Renato Paiva.

O tricolor terá a semana livre para se preparar para a final. Tempo que era cobrado por Renato Paiva. Nesta terça-feira (28), o elenco ganhará folga. O time volta aos trabalhos na quarta-feira (29).

Após o empate no duelo de ida, o Bahia precisa vencer o Jacuipense por qualquer placar para conquistar o 50º título do Baianão. Empate leva a decisão para os pênaltis.