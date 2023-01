Bahia terá retorno do time titular contra o rival Vitória

Em busca de um triunfo no primeiro clássico Ba-Vi do ano, o Bahia vai mudar o time que enfrenta o Vitória, neste domingo (29), às 16h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. O técnico Renato Paiva adota mistério e não confirma a equipe, mas as principais mexidas serão no ataque.

Ponto de crítica nos dois últimos jogos por conta da pontaria, o Bahia apostará em Ricardo Goulart como homem de referência contra o Vitória. O meia-atacante entra no lugar do criticado Everaldo e diz que está adaptado para atuar na função. Esse ano, Goulart já marcou dois gols na temporada.

"Sim. Estou preparado. Tivemos uma conversa com o professor, que optou por me deixar no banco , mas estou 100% e preparado para jogar o clássico. Me sinto confortável jogando nessa função. Já atuei em outros clubes nessa posição de nove. Me sinto bem", analisou Goulart.

Ricardo Goulart terá as companhias de Biel e Kayky, que voltam ao time após terem sido poupados na derrota para o Jacobinense. O meio-campo tricolor deve ter os retornos dos volantes Acevedo e Rezende. A dúvida é para saber quem sai do time. Daniel e Mugni disputam uma vaga no setor. Diego Rosa, que deixou boa impressão no último confronto, também é opção.

Certeza mesmo está no setor defensivo. Douglas Borel volta à lateral direita junto com a dupla de zaga formada por Kanu e Raul Gustavo. Os dois são os destaques da equipe neste início de temporada.

Já na lateral esquerda, Ryan e Chávez disputam a posição. Titular nos primeiros jogos do ano, Matheus Bahia está em recuperação de uma pubalgia e foi vetado da partida.

Uma provável escalação do Esquadrão tem: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Chávez; Acevedo, Rezende e Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel.