Bahia terá tecnologia de ponta para monitoramento de notícias e mídias sociais

Uma das maiores empresas de monitoramento e análise de meios da América Latina vai investir na comunicação da Bahia. A Knewin fará esse trabalho em parceria com a empresa local Varjão Clipping, que monitora o que é publicado na imprensa e nas mídias sociais.

Léo Varjão é um dos fundadores da empresa baiana (Foto: Divulgação)

Para atuar com mais ênfase no mercado baiano, a Knewin atuará com um aporte de capital, injeção tecnológica e processos. "Este acordo com a Knewin viabiliza que nossos clientes e parceiros locais tenham acesso a tecnologias nunca antes comercializadas na região Nordeste ", destaca Leo Varjão, um dos fundadores da empresa baiana.

A intenção da parceria é permitir monitoramento de notícias e mídias sociais com o uso de tecnologia de ponta. De acordo com Lucas Nazário, CEO e co-fundador da Knewin, o objetivo desta parceria é ampliar sua atuação pelo país. Uma das estratégias é firmar parcerias com empresas regionais. "Queremos alcançar nosso objetivo de faturamento neste ano e superar R$ 40 milhões. Projetamos crescer mais de 100% em 2020. A atuação regional é parte fundamental desse processo", explica.

A escolha pela Bahia tem uma justificativa: o estado é o sexto maior PIB estadual brasileiro. Além disso, as empresas buscam liderar o mercado até o final de 2020.