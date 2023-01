Bahia testa situações de jogo antes de estreia no Baianão 

Em reta final da preparação para estreia na temporada 2023, o Bahia voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira (9). No CT Evaristo de Macedo, o técnico Renato Paiva comandou uma atividade técnica e fez testes na equipe.

Os jogadores de ataque aproveitaram o dia para aprimorar as finalizações. O goleiro Danilo Fernandes, que se recupera de uma lesão no joelho, fez um trabalho específico na academia.

O Esquadrão tem mais um dia de preparação antes da estreia oficial na temporada. Nesta terça-feira (10), o técnico Renato Paiva comandará o último treino e definirá a equipe titular. O primeiro desafio do português no comando do Esquadrão será na quarta-feira (11), contra a Juazeirense, às 19h15, no estádio de Pituaçu, pelo Campeonato Baiano.

Durante a pré-temporada, o Bahia passou por três testes. Venceu a equipe sub-20 por 2x0, o Itabuna, por 1x0 e o Sergipe, por 2x1. O jogo-treino contra os sergipanos foi disputado no estádio de Pituaçu, palco da estreia tricolor.