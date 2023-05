Bahia trabalha parte defensiva e finalizações na Cidade Tricolor

O elenco do Bahia teve mais uma manhã de treinamentos, no CT Evaristo de Macedo, de olho no jogo contra o Internacional, pela 8ª rodada do Brasileirão. Foi o terceiro dia de trabalhos nesta semana livre, que terá preparação até o sábado (27). A partida contra o Colorado está marcada para o domingo (28), às 16h, no Beira-Rio.

O grupo começou o treino desta quinta-feira (25) na academia do CT Evaristo de Macedo. Em seguida, os jogadores foram ao gramado, onde participaram de atividade em campo reduzido. Depois, o técnico Renato Paiva separou dois times para um coletivo.

Enquanto isso, no campo 2, os goleiros Marcos Felipe e Danilo Fernandes realizaram trabalho comandado pelo preparador Rui Tavares.

Na reta final do treinamento, o elenco foi mais uma vez dividido: em uma parte do gramado, alguns jogadores de ataque exercitaram cruzamentos e finalizações. Do outro lado do campo, Paiva orientou um trabalho defensivo.

O Bahia volta a treinar na manhã de sexta-feira (26). Ainda haverá mais uma atividade no sábado (27), antes do embarque para Porto Alegre.