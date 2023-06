Bahia vai enfrentar o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil

O Bahia já sabe quem enfrentará nas quartas de final da Copa do Brasil: o Grêmio. O adversário foi definido em sorteio realizado na tarde desta terça-feira (6), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O jogo da ida será na Arena Fonte Nova, enquanto a decisão da vaga acontecerá na Arena do Grêmio. As partidas estão marcadas para as semanas de 5 de julho (ida) e 12 de julho (volta).

Coincidentemente, o time gaúcho será o último rival do Bahia no Brasileirão antes do duelo de ida das quartas de final do mata-mata. As duas equipes medem força no dia 1º de julho, às 18h30, na Fonte Nova, pela 13ª rodada da Série A. Desta forma, serão três encontros entre os dois tricolores em menos de duas semanas. Dentro deste período, o Esquadrão também irá encarar o Cuiabá, no dia 10, na Arena Pantanal.

O Bahia é o único clube do Nordeste que segue vivo na Copa do Brasil Também é um dos três que disputa o torneio desde a primeira fase, ao lado do próprio Grêmio e do América-MG. Os outros cinco entraram direto na terceira fase: Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.

Os duelos serão em ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos. Os gols marcados fora de casa não serão usados como critério de desempate.

Essa será a oitava vez que o Bahia disputará as quartas de final. Curiosamente, enfrentará o Grêmio pela quarta vez nesta mesma etapa. Mas, até aqui, o Esquadrão nunca conseguiu avançar às semis. Foi eliminado todas as sete vezes anteriores.

Se conseguir uma histórica vaga nas semifinais, o Tricolor de Aço enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Athletico-PR. Do outro lado, o sorteio definiu um clássico estadual nas quartas: Palmeiras x São Paulo. Quem avançar vai pegar o ganhador de Corinthians x América-MG.

Na atual edição da Copa do Brasil, o Bahia já passou por Jacuipense, Camboriú, Volta Redonda e Santos, arrecadando R$ 12,8 milhões em premiações. Agora, enfrentará o Grêmio para tentar se colocar entre os quatro finalistas e levar mais R$ 9 milhões.

Além do Esquadrão, outros dois times buscam o primeiro título da competição: América-MG e São Paulo. Entre os clubes ainda vivos no mata-mata, o Grêmio é o maior campeão, com cinco taças. É seguido por Palmeiras e Flamengo, com quatro, cada; Corinthians, com três; e Athletico-PR, com uma.

Veja todos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil:

Semifinal 1

Corinthians x América-MG

Palmeiras x São Paulo

Semifinal 2

Grêmio x Bahia

Athletico-PR x Flamengo

Os times à esquerda decidem a vaga na semifinal jogando em casa