Bahia vai enfrentar o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Bahia irá enfrentar o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário foi definido em sorteio realizado na tarde desta terça-feira (2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O primeiro jogo será na Vila Belmiro, e o Esquadrão decidirá a vaga em casa, na Arena Fonte Nova. Os jogos estão marcados para as semanas de 17 de maio (ida) e 31 de maio (volta).

O regulamento segue o mesmo da fase anterior. As equipes vão medir forças em dois jogos, sem o critério do gol fora de casa. Em caso de empate na soma dos placares, a decisão irá para os pênaltis.

Essa será a terceira vez que o Bahia enfrentará o Santos na Copa do Brasil. Até aqui, há uma classificação para cada lado. Em 1998, os dois clubes também duelaram pelas oitavas de final e deu Peixe (empate em 3x3 na Fonte Nova e vitória por 5x2 na Vila Belmiro). Já em 2001, o encontro foi válido pela segunda fase da competição, e a vaga ficou com o Esquadrão, após dois triunfos por 2x0.

1998 - Oitavas de final: vaga do Santos

Bahia 3x3 Santos - Fonte Nova

Santos 5x2 Bahia - Vila Belmiro

2001 - Segunda fase: vaga do Bahia

Bahia 2x0 Santos - Fonte Nova

Santos 0x2 Bahia - Vila Belmiro

Na atual edição da Copa do Brasil, o Bahia já passou por Jacuipense, Camboriú e Volta Redonda e arrecadou R$ 8,5 milhões em premiações. O clube recebeu R$ 1,4 milhão pela participação na primeira fase; R$ 1,7 milhão na segunda; R$ 2,1 milhões na terceira; e R$ 3,3 milhões ao alcançar as oitavas. Se avançar às quartas, o Esquadrão receberá uma cota de R$ 4,3 milhões.

Os 16 times classificados estavam no mesmo pote, sem restrição de confrontos. Os mandos de campo também foram definidos em sorteio.

Assim como o tricolor, o Santos também permanece desde a primeira fase. Também vieram da etapa inicial: América-MG, Botafogo e Grêmio.

Os demais clubes entraram diretamente na terceira fase: Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Fluminense, Internacional e Palmeiras (via Libertadores); São Paulo (Brasileirão); Cruzeiro (campeão da Série B) e Sport (vice da Copa do Nordeste). O time pernambucano, aliás, é o único representante da etapa que joga a Série B neste ano.

Depois das oitavas, a CBF vai realizar um novo sorteio, que definirá os confrontos das quartas e o chaveamento até a decisão.

Veja todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

América-MG x Internacional

Sport x São Paulo

Athletico-PR x Botafogo

Fluminense x Flamengo

Santos x Bahia

Palmeiras x Fortaleza

Atlético-MG x Corinthians

Grêmio x Cruzeiro

*o time que está à esquerda fará o primeiro jogo como mandante