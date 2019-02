Bahia vai estrear fora de casa na Copa do Brasil sub-20

O Bahia vai estrear fora da casa na Copa do Brasil sub-20. Os mandos de campo da competição foram definidos através de sorteio realizado nesta quinta-feira (21), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Na primeira fase do torneio o tricolor vai encarar o Fast Clube, em Manaus.

A data da partida ainda não foi divulgada pela CBF, mas a expectativa é de que o torneio tenha início no dia 13 de março. O local do duelo contra o Fast também não foi definido, mas deve acontecer na Arena da Floresta.

Pelo regulamento, a fase inicial da Copa do Brasil sub-20 é jogada em partida única. Quem vencer garante classificação para a segunda fase. Em caso de empate, a vaga é definida em cobranças de pênaltis.