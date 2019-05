Bahia vai pegar o São Paulo nas oitavas da Copa do Brasil

O Bahia já tem adversário definido nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na tarde desta quinta-feira (2), a CBF sorteou os confrontos da competição, e o tricolor vai enfrentar o São Paulo. O jogo de ida será em São Paulo, com a volta em Salvador.

Neste estágio do torneio, os cinco classificados da quarta fase se juntam a Fortaleza (campeão da Série B), Sampaio Corrêa (campeão da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde) e também os oito clubes que disputam a Copa Libertadores da América: Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR, Grêmio, Internacional, São Paulo e Cruzeiro.

Durante o sorteio, os times da Libertadores foram colocados no pote 1, enquanto o Bahia e os demais ficaram no pote 2. A CBF ainda vai definir as datas dos confrontos, mas os dias reservados para os jogos de ida são 15, 22 e 29 de maio. As partidas de volta ocorrerão em 22 e 29 de maio e 5 de junho.

No ano passado, o Bahia entrou de forma direta nas oitavas de final por ter sido campeão da Copa do Nordeste de 2017. Na ocasião, o tricolor passou pelo Vasco e caiu nas quartas de final para o Palmeiras. Este ano, o Bahia passou por Rio Branco-AC, Santa Cruz-RN, CRB e Londrina para chegar nas oitavas. Como premiação, o tricolor já arrecadou R$ 8,15 milhões. Se avançar para as quartas de final, o clube receberá mais R$ 3,15 milhões.

O sorteio das oitavas de final reservou um clássico nacional, entre Flamengo e Corinthians, e a possibilidade de um duelo local, entre Grêmio e o vencedor de Juventude x Vila Nova, que ainda farão o jogo de volta da quarta fase no dia 7, em Goiânia - no jogo de ida, houve empate de 0x0 em Caxias do Sul (RS).

Caso passe do São Paulo, o adversário tricolor na fase seguinte será definido através de novo sorteio.

Veja os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os times à esquerda fazem o jogo de ida em casa:

Internacional x Paysandu

Corinthians x Flamengo

Atlético-MG x Santos

Juventude/Vila Nova x Grêmio

Sampaio Corrêa x Palmeiras

Fortaleza x Athletico-PR

Fluminense x Cruzeiro

São Paulo x Bahia