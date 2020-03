Bahia vai processar 10ª vítima de coronavírus que descumpriu isolamento

O governador do estado, Rui Costa, anunciou durante transmissão do Papo Correria, nesta segunda-feira (16), que determinou que a Procuradoria-Geral de Estado (PGE) processe criminalmente a 10ª pessoa contaminada por coronavírus na Bahia. Trata-se de um empresário de 43 anos, de Porto Seguro.

De acordo com o governador, o homem estava em São Paulo quando teve o diagnóstico positivo para Covid-19 no Hospital Albert Einstein. “O médico determinou que ele ficasse em casa por pelo menos uma semana e ele pegou um jatinho particular, convidou amigos e foi para Trancoso, em Porto Seguro”, contou Rui Costa.

Conforme o boletim da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) desta segunda, o empresário trabalha na residência de uma das pessoas contaminadas pelo coronavírus durante uma festa em Itacaré. O paciente relatou contato diário com o caso confirmado e encontra-se assintomático. Não há confirmação se a festa citada é o casamento da irmã da blogueira Gabriela Pugliesi, realizado num resort.

"Isso foi uma atitude irresponsável, negligente. Já determinei que a Procuradoria-Geral do Estado abra um processo criminal contra esse empresário, para que ele responda criminalmente por sua postura irresponsável. Vamos denunciar todos que descumprirem no Ministério Público da Bahia e Federal", completou.