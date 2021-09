Bahia vai ter que fazer "rodízio de gringos" no Brasileirão 

O elenco do Bahia nunca foi tão "internacional" como em 2021. Com a contratação do atacante argentino Eugenio Isnaldo, oficializado pelo tricolor nesta terça-feira (7), o clube quebrou o recorde de jogadores estrangeiros e passa a contar agora com seis atletas de outros países.

Além de Isnaldo, fazem parte do plantel os também argentinos Germán Conti e Lucas Mugni, os colombianos Hugo Rodallega e Índio Ramírez, e o paraguaio Oscar Ruiz.

A chegada do novo atacante representa uma boa notícia para o técnico Diego Dabove, já que o tricolor carece de peças no setor ofensivo, mas vai se tornar uma espécie de quebra cabeças para o treinador no futuro.

Pelo regulamento do Campeonato Brasileiro, os clubes podem relacionar apenas cinco jogadores estrangeiros por partida, seja ele titular ou opção no banco de reservas. Assim, o Bahia já sabe que terá que deixar pelo menos um gringo fora da lista em cada jogo.

"Art. 42 – Os Clubes poderão relacionar nas súmulas de cada partida até 5 (cinco) atletas estrangeiros, excepcionados os registrados como refugiados que, para efeitos das competições coordenadas pela CBF, equiparam-se aos atletas nacionais, sem nenhuma restrição de direitos", diz trecho do regulamento do Brasileirão.

No momento isso não deve ser um grande problema para Dabove. Dos seis estrangeiros, Índio Ramírez está em fase de recuperação após passar por cirurgia no joelho. Ele voltou a trabalhar com o grupo depois de quase sete meses, mas ainda deve demorar algumas semanas para ficar à disposição do treinador.

Paraguaio na mira

Dos quatro estrangeiros que estão disponíveis atualmente, Lucas Mugni e Germán Conti são titulares. Já o atacante Rodallega garantiu o seu espaço ao marcar os quatros gols do Esquadrão no triunfo por 4x2 sobre o Fortaleza, na última rodada da Série A.

Sendo assim, quem corre o maior risco de perder um lugar no banco quando Ramírez e Isnaldo estiverem prontos para atuar é o paraguaio Oscar Ruiz. Contratado em março, Ruiz ainda não conseguiu decolar com a camisa do Bahia. Pelo contrário.

O gol relâmpago na estreia foi o único que ele anotou em 29 jogos pelo clube. O desempenho em campo faz do jogador alvo de críticas. Para piorar, Ruiz ganhou as concorrências do próprio Isnaldo e de Marcelo Cirino, outro reforço do clube e que atua pelo lado esquerdo do ataque.

Enquanto não convive com o excesso de estrangeiros, o Bahia segue se preparando para o próximo compromisso pelo Brasileirão. No sábado (11), o Esquadrão encara o Santos, às 21h, na Vila Belmiro, pela rodada que abre o returno da competição.