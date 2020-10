Bahia vai usar uniforme rosa nesta segunda-feira (19)

O Bahia vai encarar o Atlético-MG nesta segunda-feira (19), no estádio de Pituaçu, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogo marca também o engajamento do tricolor baiano na campanha Outubro Rosa: os atletas vão entrar em campo usando uma camisa rosa.

Com o entendimento do alcance que o futebol tem com o público em geral, o Bahia vem investindo em pautas sensíveis à sociedade. A ação é realizada pelo Grupo CAM, patrocinador do time feminino do Bahia, em parceria com o clube.



Ao longo do mês, o Grupo CAM vem realizando uma série ações para marcar o Outubro Rosa. Atividades de conscientização, culturais, oficinas e realização de vídeos e entrevistas com médicos especialistas estão entre elas.



"A campanha Outubro Rosa é um alerta fundamental no Brasil, uma vez que o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer", diz o grupo em nota. "Estudos da entidade apontaram que, este ano de 2020, haveria 66.280 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos a cada 100 mil mulheres", completa.