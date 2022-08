Bahia vê diferença para o primeiro time fora do G4 cair após vitória do Sport

Com gol isolado do uruguaio Labandeira, o Sport venceu a Chapecoense na noite desta terça-feira (23), por 1x0, na Ilha do Retiro, na abertura da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória fez o time pernambucano ganhar três posições e assumir o 5º lugar, com 37 pontos. Já a Chapecoense ficou na 14ª posição, com 29 pontos, ainda na briga contra o rebaixamento.

Com isso, a diferença do Bahia para a primeira equipe fora do G4, que agora é o Sport, caiu para sete pontos. Antes do início da rodada, era de oito, tendo o Tombense 36 pontos. O tricolor é o vice-líder da Série B, com 44.

Sport e Chapecoense são os únicos times que já jogaram nesta rodada, que terá prosseguimento com mais nove partidas de quinta a domingo, dia de Bahia x Vasco, às 16h, na Fonte Nova.

No Recife, o primeiro tempo foi muito igual e com os dois times criando chances de gol. Logo aos dez minutos, a Chapecoense assustou em finalização de Matheus Bianqui que passou muito perto do travessão do goleiro Denis. O Sport respondeu aos 14, com Giovanni finalizando para defesa do goleiro Saulo.



Com a partida lá e cá, a Chapecoense aproveitou os espaços e poderia ter aberto o placar com golaço. Aos 20, Marcelo Freitas cruzou da esquerda e Willian Popp desviou de letra, mas em cima da marcação.



Quando a partida caminhava para o intervalo, aos 47, Vagner Love recebeu passe dentro da área, passou pela marcação e finalizou sem direção pela linha de fundo. O experiente atacante reclamou de pênalti de Victor Ramos, num lance revisado pelo VAR e que nada foi marcado pela arbitragem.



No segundo tempo, o confronto seguiu equilibrado, mas com o Sport sendo mais incisivo com a bola nos pés. Aos sete minutos, Kayke encarou a marcação pelo lado esquerdo, invadiu a área e cruzou para Vagner Love. O atacante finalizou, mas Victor Ramos evitou que ela entrasse.



Melhor em campo, o time pernambucano enfim encontrou seu gol. Aos 23 minutos, Wanderson cruzou para Labandeira e o uruguaio, sem marcação, só teve o trabalho de empurrar para as redes. O detalhe é que os dois estavam há menos de dois minutos em campo, já que saíram do banco de reservas.



Apesar da vantagem, o Sport se complicou na reta final do jogo, já que Pedro Naressi foi expulso após entrada dura no volante Betinho, da Chapecoense. O time catarinense pressionou pelo empate até o final, mas amargou a derrota na capital pernambucana.



O Sport volta a campo na terça-feira, dia 30, para enfrentar o Novorizontino, às 20h30, novamente na Ilha do Retiro, no Recife. Já a Chapecoense, na segunda-feira (29), receberá o Vila Nova, às 20h, na Arena Condá, em Chapecó.