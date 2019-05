Bahia vence Ceará e assume liderança no Brasileirão de Aspirantes

O Bahia segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira (30) o time sub-23 do tricolor viajou foi até o estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, para enfrentar o Ceará. O resultado coloca o Bahia na liderança do Grupo A com 6 pontos ganhos.

Apesar de sair atrás no placar, o time de Dado Cavalcanti buscou a virada com dois gols do atacante Caíque e venceu por 2x1, colocando os três pontos na bagagem antes de voltar para casa.

Em campo, o Bahia utilizou utilizou Geovane; Matheus Silva, Ignácio, Jaques e Max (César); Yuri, Luciano Buiú (Lepu), Cristiano (Vinicius Garcia), Gabriel Esteves e Gustavo (Érison); Caíque (Geovane Itinga).

A próxima partida do time de transição será em um Ba-Vi. O jogo acontece na quinta-feira (6), dentro Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O mando de campo é do Bahia.