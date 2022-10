Bahia vence clássico contra o Vitória e lidera o Baianão feminino

O dia foi de festa para o Bahia no clássico contra o Vitória. Depois do time sub-15 golear o rival por 5x0 e avançar à final do Baianão, o time feminino tricolor superou as rubro-negras e venceu por 1x0, no Barradão, nesta quarta-feira (19), em duelo válido pela 6ª rodada do estadual.

Mesmo fora de casa, as Mulheres de Aço saíram na frente. Aos 41 minutos do primeiro tempo, a zagueira Thayná aproveitou o cruzamento na área e tocou de cabeça para o fundo das redes.

O Vitória chegou ao empate no segundo tempo, em gol marcado pela atacante Luci Bárbar. Mas aos 47 minutos, Dymenor cobrou escanteio e Taiana subiu mais do que a defesa rubro-negra para garantir o triunfo das tricolores.

Com o resultado, o Bahia lidera o Campeonato Baiano feminino com 16 pontos. As Mulheres de Aço são as únicas invictas no torneio. O Doce Mel aparece na segunda colocação com 13 pontos. Com 12 cada, Vitória e Astro fecham o G4 da competição.

A partida no Barradão marcou a estreia da nova camisa rosa do Esquadrão. O Uniforme é uma homenagem ao Outubro Rosa e foi lançado na manhã desta quarta-feira.