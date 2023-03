O time sub-20 do Bahia conquistou mais um triunfo no Brasileirão da categoria. na tarde desta quarta-feira (9), o tricolor venceu o Goiás, por 1x0, no estádio de Pituaçu. O gol foi marcado pelo meia Roger Gabriel, em chute de fora da área.

Com seis pontos, o Esquadrão lidera o grupo B do torneio, junto com o Grêmio. Na estreia, o Bahia venceu o Palmeiras, fora de casa.

O próximo desafio da equipe na competição será contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (15), às 15h, no estádio de Pituaçu.