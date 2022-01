Bahia vence o Monte Azul e se recupera na Copa São Paulo

O Bahia se recuperou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de estrear com empate por 2x2 com o Atlético-MT, o tricolor conquistou o primeiro triunfo ao bater o Monte Azul, por 3x1, na tarde desta sexta-feira (7).

A vitória do Esquadrãozinho foi construída ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Everton puxou a marcação na entrada da área e tocou para Willian. O camisa 11 soltou o pé e marcou um belo gol.

Já aos 39 minutos foi a vez de Raí também arriscar o chute de fora da área para superar o goleiro adversário e anotar o segundo gol tricolor no duelo.

Antes do fim do intervalo, o Bahia chegou ao terceiro gol. Patrick cobrou falta forte, o goleiro não segurou e no rebote o atacante Everton mandou para as redes, aos 43 minutos.

Já no segundo tempo, o Monte Azul conseguiu descontar o placar no gol marcado por Afonso. A partida se encaminhava para terminar 3x1, mas aos 47 minutos o atacante Everton anotou mais um e sacramentou o triunfo tricolor por 4x1. O resultado deixa o Bahia na segunda colocação, com quatro pontos. O Votuporanguense lidera o grupo 1, com seis pontos. O Atlético-MT é o terceiro, com apenas um.

O próximo compromisso do Bahia será na segunda-feira (10), às 13h15, contra o Votuporanguense. O tricolor precisa apenas de um empate para avançar para a segunda fase.