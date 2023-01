Bahia vence o Santo André de virada e vai à terceira fase da Copinha

O Bahia está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira (13), o tricolor venceu o Santo André de virada, por 2x1, e garantiu classificação na competição. O próximo adversário sairá do confronto entre Santos e São Bernardo.

No estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Bahia começou perdendo para os donos da casa. Aos 33 minutos do primeiro, Bruninho, em cobrança de falta, abriu o placar para os donos da casa.

O empate tricolor veio ainda no primeiro tempo, com Lawan. Na segunda etapa, Nathan recebeu dentro da área e acertou o canto do goleiro para virar o placar, aos 12 minutos.

O Bahia teve chances de fazer o terceiro tento, mas na reta final da partida foi o Santo André quem pressionou em busca do empate. Porém, o tricolor se segurou e ficou com a vaga na próxima fase da Copinha.