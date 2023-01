Bahia vence o Sergipe em jogo-treino disputado no estádio de Pituaçu

Cada vez mais perto de estrear na temporada 2023, o Bahia passou por mais um teste na pré-temporada. Nesta quinta-feira (5), o Esquadrão encarou o Sergipe, em jogo-treino que foi disputado no estádio de Pituaçu.

A partida, que foi fechada para imprensa, terminou com o triunfo tricolor por 2x1. Ricardo Goulart, no primeiro tempo, e Caio Vidal, no segundo, marcaram os gols do Esquadrão. O Sergipe descontou o placar em cobrança de pênalti.

Durante a partida, o técnico Renato Paiva aproveitou para fazer testes na equipe. O português contou com jogadores que foram anunciados recentemente, como os zagueiros Raul Gustavo e Kanu e o goleiro Marcos Felipe.

Também participaram do jogo o volante Diego Rosa e o atacante Kayky. Os dois estão treinando com o elenco desde o fim do ano passado, mas ainda não foram oficialmente anunciados pelo Esquadrão. A dupla, aliás, faz parte do Grupo City e estavam emprestados ao Vizela e Paços de Ferreira, respectivamente, ambos de Portugal.

O Bahia abriu o placar no primeiro tempo, com Ricardo Goulart, que atuou na função de camisa 9. Na segunda etapa, Renato Paiva fez mudanças e Everaldo foi para o campo. O Sergipe chegou ao empate, em pênalti cobrado com cavadinha por Léo Rocha. Mas Caio Vidal, que entrou no intervalo, deu a vitória ao Esquadrão.

O Sergipe foi o segundo clube profissional que o Bahia enfrentou na pré-temporada. Antes o Esquadrão havia disputado um jogo-treino contra Itabuna, que será adversário no Campeonato Baiano. Everaldo marcou o gol no triunfo por 1x0, no CT Evaristo de Macedo. Durante a preparação, a equipe principal também encarou o time sub-20 e venceu por 2x0.

A equipe sergipana está na Copa do Nordeste, mas não será rival do Bahia já que está no grupo B, o mesmo do tricolor. Pelo regulamento do Nordestão, os times de uma chave enfrentam os do outro na primeira fase.

O palco escolhido para o confronto com o Sergipe é o mesmo da estreia do tricolor no Campeonato Baiano. Por conta de eventos marcados para a Fonte Nova, o duelo contra a Juazeirense, na próxima quarta-feira (11), será no estádio de Pituaçu.

Por isso, além do jogo contra os sergipanos, a atividade serviu para o técnico Renato Paiva e os novos jogadores conhecerem o estádio. Depois do jogo contra o Cancão, a partida diante do Atlético de Alagoinhas, pela segunda rodada do estadual, também será disputada em Pituaçu.

O elenco do Bahia ganhará folga nesta sexta-feira (6). O time volta aos trabalhos no sábado (7).