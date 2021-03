Bahia vence time com 7 de linha e avança na Copa do Brasil sub-20

O time sub-20 do Bahia estreou com vitória na Copa do Brasil da categoria. Na tarde desta segunda-feira (15), o Esquadrãozinho venceu o Perilima-PB, por 4x1, em Campina Grande.



A partida foi encerrada ainda no primeiro tempo por insuficiência de jogadores em campo por parte do Perilima. O time paraibano sofreu surto de covid-19 no elenco e entrou em campo com apenas sete jogadores de linha, número mínimo permitido. Além disso, precisou improvisar o volante Liedson no gol.



Mesmo diante do cenário, o Perelima saiu na frente do Bahia. Aos seis minutos, Rogério abriu placar em chute de fora da área. A alegria durou pouco. Com a superioridade numérica, o tricolor não demorou para virar.



Kevin, duas vezes contra, Daniel e Christian marcaram os gols do Bahia. No final do primeiro tempo, dois jogadores do Perilima acusaram problemas médicos e deixaram o gramado. Sem atletas disponíveis por parte da equipe paraibana, a partida foi encerrada e o tricolor foi declarado vencedor.

O Bahia agora espera o adversário que sairá do confronto entre Coritiba e União-MT.