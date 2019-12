Bahia venderá ingresso por R$ 10 para duelo contra o Vasco

No último jogo do Bahia na Fonte Nova na temporada 2019, a diretoria tricolor decidiu fazer promoção de ingressos. Para o duelo desta quinta-feira (5), contra o Vasco, às 19h15, o sócio de qualquer modalidade vai poder comprar a entrada por apenas R$ 10. Já quem não é sócio vai pagar metade do preço no setor escolhido.

Os ingressos estão sendo vendidos no site da Fonte Nova, no Balcão de Ingressos (Shoppings da Bahia e Paralela), Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio), Espaço Tricolor (Shopping Estrada do Coco) e no Mercantil Rodrigues do Bairro da Calçada.

Depois do duelo contra o Vasco, o Bahia encara o Fortaleza, no Ceará, no encerra a temporada 2019. Com 48 pontos, o Esquadrão é o 11º colocado da Série A e mantém o sonho de conquistar uma vaga na Libertadores.

Para conseguir a façanha, o tricolor terá que vencer as duas partidas que restam e torcer por tropeços de Corinthians e Goiás.