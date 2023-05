Bahia vive jejum contra o Flamengo, mas retrospecto na Arena Fonte Nova é positivo

A derrota para o Santos ficou para trás, e o Bahia mira agora o Flamengo, adversário de sábado (13), às 16h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada do Brasileirão. O clube baiano precisa quebrar um jejum incômodo contra o time carioca.

O Bahia não vence o Flamengo desde 2019, nos 3x0 sobre o rubro-negro então treinado pelo português Jorge Jesus e que acabaria sendo campeão brasileiro e da Libertadores naquele ano. Na ocasião, o centroavante Gilberto marcou ainda no primeiro tempo todos os gols do confronto na Fonte Nova.

Desde então, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com cinco vitórias do Flamengo. Foram três jogos no Rio de Janeiro e dois em Salvador, todos pelo Brasileirão. No último, em 2021, o rubro-negro devolveu os 3x0 no Maracanã. No mesmo ano, o Bahia foi goleado por 5x0, em Pituaçu, no primeiro turno.

Em 2019, Gilberto marcou três gols para o Bahia apenas no primeiro tempo; o time venceu por 3x0

(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

Por sinal, o Flamengo é o terceiro adversário de pior retrospecto do Bahia na Série A nos últimos anos. O aproveitamento do tricolor foi de apenas 22,2% nos últimos 12 jogos, com duas vitórias, dois empates e oito derrotas.

No recorte de 12 jogos, o retrospecto do Bahia diante do Flamengo só é melhor do que contra Palmeiras (19,4%) e Internacional (13,9%). E voltando ao presente, o técnico Renato Paiva reconhece que o time precisa apresentar rendimento muito superior ao do confronto com o Santos na última quarta-feira, na derrota de 3x0.

“Dificilmente faremos um jogo tão mal contra o Flamengo. Quero que volte ao Bahia dos primeiros quatro jogos. Conto com o apoio da Fonte Nova cheia, contra um adversário difícil, vem de mudança de treinador, mas recheado de excelentes jogadores. Não fomos competitivos [contra o Santos], nosso desafio é voltar a ser competitivos, dividir o jogo com o Flamengo e não deixar essa imagem”, analisou Paiva.

A boa notícia para os tricolores é de que o desempenho do Bahia sobre o Flamengo na Arena Fonte Nova é positivo. No estádio inaugurado em 2013, as equipes se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias tricolores, um empate e somente uma derrota.

Além dos 3x0 em 2019, o clube baiano venceu pelo mesmo placar em 2013. Um ano depois, em 2014, o argentino Emanuel Biancucchi anotou os dois gols na vitória por 2x1. Em 2017 o Flamengo levou a melhor por 1x0 e, em 2018, os times empataram por 0x0.

Muitos gols

Os jogos recentes entre os dois times costumam ter muitos gols. Em 2020, por exemplo, foram oito no duelo do primeiro turno e sete no confronto do returno. Em Pituaçu, o tricolor caiu por 5x3. Rodriguinho, Élber e Daniel balançaram as redes para os baianos. Pedro (duas vezes), Arrascaeta (duas vezes) e Éverton Ribeiro garantiram o triunfo dos visitantes.

No segundo jogo, no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu por 4x3. Os cariocas abriram 2x0 no Maracanã, com Bruno Henrique e Isla. O Bahia chegou a virar o duelo para 3x2 - Índio Ramírez e Gilberto (duas vezes) marcaram -, mas Pedro e Vitinho deram números finais à partida.

No confronto de amanhã, o técnico Renato Paiva terá o retorno do atacante Jacaré. Ele é um dos destaques do time na temporada e ficou fora diante do Santos por estar suspenso. O centroavante Everaldo, com uma pubalgia, não tem retorno garantido. Ele é o artilheiro da equipe em 2023, com 10 gols.