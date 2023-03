Bahia volta a enfrentar Volta Redonda na Copa do Brasil após 28 anos

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil estão definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou os 16 duelos da etapa nesta quarta-feira (29), em sua sede, no Rio de Janeiro. Apenas um time baiano segue vivo na competição: o Bahia, que enfrentará o Volta Redonda, do Rio de Janeiro.

Os dois times voltarão a medir forças pela Copa do Brasil após 28 anos. Bahia e Volta Redonda se cruzaram na primeira fase da edição de 1995. Na época, a etapa era disputada em duelos de ida e volta, e os dois terminaram em 0x0. O Esquadrão se deu melhor na disputa de pênaltis (7x6) e avançou. Mas não chegou muito longe - caiu para o Cruzeiro na fase seguinte.

O Esquadrão estreou na Copa do Brasil 2023 com goleada sobre o Jacuipense, por 4x1, em Pituaçu. Em seguida, o tricolor derrotou o Camboriú por 1x0, no Estádio das Nações, em Santa Catarina.

Já o Volta Redonda passou na primeira fase pelo Falcon-SE, por 3x1, de virada. Depois, eliminou o Atlético-GO nos pênaltis, após empate em 1x1 no tempo regular.

A tabela detalhada da terceira fase, com datas, horários e locais, ainda não foi divulgada pela CBF. Mas os jogos de ida da terceira fase estão previstos para a semana do dia 12 de abril. Já as partidas de volta acontecerão na semana do dia 26 de abril.

Diferente das duas primeiras etapas, a partir da terceira fase há o início dos jogos no sistema de ida e volta. Vale lembrar que não existe o critério do gol fora de casa e, em caso de igualdade no placar agregado após as duas partidas, o classificado será definido nos pênaltis.

Nesta fase da competição, entram na disputa os oito times oriundos da Copa Libertadores (Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico, Atlético-MG e Fortaleza), além de São Paulo (via Brasileiro), Cruzeiro (via Série B), Sport (via Copa do Nordeste) e Paysandu (via Copa Verde).

Premiação

Pela participação nesta etapa, os clubes recebem a cota de R$ 2,1 milhões. Quem avançar para as oitavas vai embolsar mais R$ 3,3 milhões.

O Bahia já acumula uma premiação de R$ 5,2 milhões. Isso acontece pois o Esquadrão disputa a Copa do Brasil desde a primeira fase e está na Série A. Além dele, Santos, América-MG, Botafogo, Coritiba e Grêmio já garantiram o mesmo valor.

Os clubes presentes na Série B - CRB, Tombense, Ituano, Botafogo-SP e ABC - somaram até agora R$ 4,75 milhões em cotas. Já Náutico, Remo, Volta Redonda, Ypiranga-RS, CSA, Águia de Marabá, Nova Iguaçu, Maringá e Brasil de Pelotas faturaram R$ 3,75 milhões até aqui.

Por entrarem só na terceira fase da competição, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico-PR, Atlético-MG, Fortaleza e São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu largam com R$ 2,1 milhões.

Como foi o sorteio?

Os 32 clubes presentes na terceira fase foram distribuídos em dois potes - sendo que os 16 times mais bem colocados no ranking da CBF ficaram no primeiro. Cada clube do pote A foi sorteado para enfrentar um adversário do pote B. A distribuição ficou da seguinte forma:

Pote A: Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba;

Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba; Pote B: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA.

A ordem dos jogos também é definida via sorteio. Para a terceira fase, só são permitidos estádios com capacidade a partir de dez mil torcedores.

Veja todos os confrontos da terceira fase: