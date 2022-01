Bahia volta aos treinos de olho em confronto com o Campinense

Menos de 24 horas depois de bater o Doce Mel, por 1x0, pelo Baianão, e conquistar a primeira vitória na temporada, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Campinense, neste sábado (29), às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela Copa do Nordeste.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Doce Mel fizeram um trabalho regenerativo. O restante do elenco foi para o campo e fez um treino técnico sob o comando do técnico Guto Ferreira e dos auxiliares.

Para a partida, que vai marcar a estreia do tricolor no Nordestão, Guto pode ter reforços. Jogadores como Willian Maranhão, Rodallega e Matheus Bahia ficaram fora do confronto na Fonte Nova para aprimorar a parte física.

A delegação do Bahia embarca para a Paraíba ainda nesta quinta-feira (27), e na sexta-feira (28), realizará um treino no CT do Treze.