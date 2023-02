Bahia volta aos treinos de olho em confronto com o Doce Mel

Um dia depois de vencer o Bahia de Feira e se garantir na semifinal do Campeonato Baiano com duas rodadas de antecedência, o elenco do Bahia voltou aos treinos de olho na partida contra o Doce Mel, neste sábado (11), às 18h30, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Bahia de Feira fizeram um treino regenerativo. O restante do elenco foi para o campo e trabalhou sob o comando do técnico Renato Paiva.

O treinador não descarta poupar alguns jogadores durante a partida em Jequié. Paiva tem reclamado do pouco tempo de recuperação e treino entre os jogos. O tricolor tem pelo menos um desfalque certo. O atacante Kayky está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Os zagueiros Kanu e Gabriel Xavier e o volante Rezende estão em recuperação de lesões e serão avaliados pelo departamento médico nos próximos dias.

Nesta sexta-feira (10), o Bahia faz o último treino antes da partida e logo depois a delegação segue para Jequié. Na terça-feira (14), o Esquadrão receberá o Fortaleza, na Fonte Nova, pela terceira rodada do estadual.