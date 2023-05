Bahia volta aos treinos de olho em confronto com o Goiás

Depois de ficar no 0x0 com o Santos pela Copa do Brasil, o Bahia mudou o foco e agora pensa apenas no Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quinta-feira (18), o elenco tricolor iniciou a preparação para o confronto com o Goiás. A partida será neste sábado (20), na Fonte Nova.

Ainda em São Paulo, o Bahia voltou aos treinos na academia do hotel em que a delegação está hospedada. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na Vila Belmiro fizeram um trabalho regenerativo.

???????????????? Manhã de atividades no hotel para os atletas que atuaram menos de 45 minutos diante do Santos. Titulares realizam trabalhos regenerativos.#BBMP pic.twitter.com/Fkwdmq0wW7 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 18, 2023

O volante Yago Felipe, que deixou o campo reclamando de dor na panturrilha, fez tratamento na fisioterapia. Ele é dúvida para o jogo com o Goiás.

Por outro lado, o Bahia terá os retornos do meia Thaciano e do atacante Vinicius Mingotti, que ficaram fora do duelo pela Copa do Brasil.