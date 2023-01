Bahia volta aos treinos e inicia preparação para pegar o Jacuipense

Um dia depois de estrear com vitória sobre a Juazeirense no Baianão, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Jacuipense, pela segunda rodada do estadual. A partida será no domingo (15), às 18h30, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuipe.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores começaram o dia com uma atividade na academia. Na sequência, quem atuou mais de 45 minutos contra o Cancão fez um trabalho regenerativo. O restante do elenco foi para o campo.

O técnico Renato Paiva comandou um treino focado na troca de passes, na manutenção da posse de bola e na pressão ao adversário. Em outra parte, o treinador fez uma atividade de enfrentamento em campo reduzido.

Para o jogo contra o Jacuipense o Bahia pode ganhar dois reforços. O volante Acevedo e o lateral esquerdo Chávez dependem da regularização para ficarem à disposição do treinador.