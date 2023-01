Bahia x Atlético: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de mais um triunfo no Campeonato Baiano, Bahia e Atlético de Alagoinhas medem forças nesta quarta-feira (18), na Fonte Nova. As duas equipes disputam na parte de cima da tabela e querem manter a boa fase no estadual. Enquanto o tricolor vem de dois triunfos sobre Juazeirense e Jacuipense, o Carcará se recuperou em grande estilo após o empate na estreia e na última rodada goleou o Bahia de Feira por 4x0. O duelo marcará o retorno do Esquadrão à Fonte Nova. Será o primeiro jogo da equipe no estádio em 2023. Confira informações sobre o confronto:

Transmissão:

Bahia x Atlético terá transmissão ao vivo da TVE, em TV aberta, e na TV Bahêa, no Youtube. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Mugni (Diego Rosa) e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel (Jacaré). Técnico: Renato Paiva

Atlético: Fábio Lima, Paulinho, Diego Silva, Caíque e Lucas Luan; Gilmar, Ramires e Danilo; Gustavo, Jarles e Misael. Técnico: Agnaldo Liz.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto.