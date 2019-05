Bahia x Avaí: ingressos trocados por garrafas esgotam em 2 horas

Durou menos de duas horas os ingressos para o duelo entre Bahia e Avaí disponibilizados através da troca por garrafas pet. Inicialmente, a ação realizada pela Fonte Nova para alertar sobre a reciclagem de plástico destinaria 100 entradas para o jogo, mas por conta da procura o número foi ampliado para 200 ingressos.

Os bilhetes do setor Cadeira Especial Intermediário foram trocados na recepção da Fonte Nova nesta quinta-feira (2). Para ter direito a um ingresso, o torcedor precisava apenas doar seis garrafas pet de dois litros. Cada pessoa pôde pegar até dois ingressos. No total, 1,2 mil garrafas de plástico foram recolhidas.

O duelo entre Bahia e Avaí, pela terceira rodada do Brasileirão, será neste domingo (5), às 19h, na Fonte Nova. Os ingressos serão disponibilizados para os torcedores que conseguiram participar da promoção através do site da própria Fonte Nova, até o domingo, dia do jogo.

O código do ingresso disponibilizado pode ser impresso ou lido diretamente na catraca do estádio através do celular.