Bahia x Bahia de Feira: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Baiano volta ao foco do Bahia. Nesta quarta-feira (8), o tricolor recebe o Bahia de Feira, na Fonte Nova, em jogo que pode garantir a classificação para a semifinal do estadual. O técnico Renato Paiva terá que fazer mudanças na equipe titular. Machucados, Kanu e Rezende estão fora do duelo. David Duarte e Diego Rosa devem ficar com as vagas. No ataque, Ricardo Goulart e Everaldo brigam pelo papel de centroavante. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Bahia x Bahia de Feira terá transmissão ao vivo na TVE, em TV aberta, e na TV Bahêa, no Youtube. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, David Duarte, Marcos Victor e Chávez; Acevedo, Diego Rosa e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.



Bahia de Feira: Alan, Pedrão, Paulo Paraíba e Tiago Corrêa; Peterson, Diones e Alexsandro; Alberte, Lucas Amorim e Clessione. Técnico: João Carlos.

Ingressos:

Os ingressos para a partida estão à venda no site da Arena Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade), Tantus Sports (Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

Arbitragem:

O árbitro da partida será Diego Pombo Lopez. Ele será auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira.