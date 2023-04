Bahia x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora do Bahia estrear em casa na Série A 2023. Depois de perder para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, o Esquadrão busca somar os primeiros três pontos na competição diante de sua torcida. O rival será o Botafogo, em partida marcada para essa segunda-feira (24), na Arena Fonte Nova. Confira as informações sobre o duelo, válido pela 2ª rodada:

Transmissão:

Bahia x Botafogo terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay per view. A partida começará às 20h.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Rezende; Jacaré, Yago (Acevedo), Thaciano, Cauly e Chavez; Biel (Ademir) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Rafael; Danilo Barbosa, Lucas Fernandes (Tchê Tchê), Eduardo, Junior Santos, Victor Sá (Luis Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Ingressos:

Os ingressos para a partida estão à venda no site da Arena Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio), Tantus Sports (Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

Arbitragem:

O árbitro da partida será Raphael Claus, de São Paulo. Ele será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis, de São Paulo e Victor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná. O árbitro de vídeo vai ser Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo.