Bahia x Cruzeiro: onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

Há cinco jogos sem vencer no Brasileirão, o Bahia está em busca de recuperação. Neste sábado (10), o time receberá o Cruzeiro na Arena Fonte Nova para um 'duelo de jejuns'. Assim como o Esquadrão, a Raposa também está em momento de seca e, na Série A, não ganha há três partidas. Além de querer reencontrar o caminho dos triunfos, o tricolor também mira se afastar da zona de rebaixamento: entra na 10ª rodada na 15ª posição, com 8 pontos. Já o rival ocupa o 10º lugar, com 13. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Bahia x Cruzeiro terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay per view. A partida começará às 18h30.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano, Cauly e Ryan; Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado (Neto Moura), Wallisson e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Rodrigo José Pereira de Lima (PE). Ele será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE).

VAR: O árbitro de vídeo será Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

Ingressos:

Os ingressos para a partida estão à venda no site da Arena Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio), Tantus Sports (Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).