Bahia x Ferroviário: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A Fonte Nova será o palco de mais um duelo do Bahia na temporada. Neste sábado (4), o tricolor recebe o Ferroviário, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O tricolor busca diante da torcida o primeiro triunfo na competição. Na estreia, o time foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, fora de casa. O técnico Renato Paiva terá que mudar o time. O lateral Chávez e o atacante Rezende, machucados, estão fora do jogo. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Bahia x Ferroviário terá transmissão ao vivo no canal Nosso Futebol, o PPV da Copa do Nordeste, disponível na SKY, Claro TV e DGO (antigo Directv Go). Outra opção é o serviço pago da plataforma OneFootball. A partida começa às 20h30.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Kanu, Raul Gustavo e Ryan; Acevedo, Diego Rosa e Daniel; Kayky, Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Ferroviário: Douglas, Wesley, Edgar Silva, Éder Lima, Matheus Silva; Vinícius Paulista, Lincoln e Thalison; Deysinho, Ciel e Erick Pulga. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Ingressos:

Os ingressos para a partida estão à venda no site da Arena Fonte Nova, nas bilheterias do estádio e nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade), Tantus Sports (Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

Arbitragem:

O árbitro da partida é Leonilson Fernandes Trigueiro Filho, auxiliado por Lourival Cândido Flores e Vinícius Melo de Lima (trio do Rio Grande do Norte).